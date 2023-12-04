НОАК: Проход корабля США у отмели Аюнгин нарушил суверенитет КНР

Судно прибрежной зоны Военно-морских сил Соединенных Штатов Gabrielle Giffords, которое появилось в акватории недалеко от отмели Аюнгин у спорных островов Наньша (Спратли) нарушило суверенитет Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.

По его словам, это произошло 4 декабря. Разрешение на заход в акваторию около отмели Аюнгин архипелага Наньша получено не было.

«Намеренное нагнетание Соединенными Штатами напряженности в Южно-Китайском море — серьезное нарушение суверенитета и безопасности КНР», — сказано в заявлении.

Отмечается, что своими действиями Вашингтон подрывает стабильность в регионе, «серьезно нарушает международное право и основополагающие нормы международных отношений». Тянь Цзюньли отметил, что ВМС НОАК приняли предупредительные меры, отслеживая перемещение американского корабля.