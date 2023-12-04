Полковник Райснер призвал Запад идти ва-банк ради Украины

Западу нужно «идти ва-банк» в вопросе военной поддержки Украины , чтобы страна не проиграла в конфликте с РФ . Об этом заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер .

«Украина может проиграть в конфликте, если Запад не предоставит необходимую поддержку. Этот конфликт на истощение, и все решается в первую очередь ресурсами, а не моральным духом», — заявил он в интервью изданию Tagesschau.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба неоднократно обращался к Западу из-за нехватки от них военной помощи. Он в своих соцсетях писал, что западные страны делают для Украины недостаточно. Также он заявил, что Европа не имеет права «уставать» от помощи Киеву.