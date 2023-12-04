В Израиле пообещали устроить по всему миру охоту на бойцов ХАМАС

«И мы намерены это сделать. Всех и везде - в секторе Газа, на Западном берегу, в Ливане, в Турции и в Катаре», - указал он.

Данная цель будет достигнута, даже если на ее выполнение понадобится несколько лет. Бар признал при этом, что спецслужбы Израиля провалили свою миссию накануне нападения ХАМАС 7 октября. При этом отмечается, что ШАБАК уже «извлекает уроки» из этого и применяет их в работе.