В Израиле пообещали устроить по всему миру охоту на бойцов ХАМАС
Израиль ликвидирует всех членов палестинского движения ХАМАС по всему миру, сообщает Times of Israel со ссылкой на главу израильской службы общей безопасности Ронена Бара.
По его словам, такую задачу поставило правительство.
«И мы намерены это сделать. Всех и везде - в секторе Газа, на Западном берегу, в Ливане, в Турции и в Катаре», - указал он.
Данная цель будет достигнута, даже если на ее выполнение понадобится несколько лет. Бар признал при этом, что спецслужбы Израиля провалили свою миссию накануне нападения ХАМАС 7 октября. При этом отмечается, что ШАБАК уже «извлекает уроки» из этого и применяет их в работе.
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