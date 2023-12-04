Стало известно об атаках на три судна США в Красном море

В Красном море три коммерческих судна за сутки четыре раза подверглись атакам, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное командование Министерства обороны США.

Инциденты произошли 3 декабря в международных водах южной части Красного моря. Пентагон утверждает, что атаки были совершены хуситами из Йемена, но «полностью организованы Ираном». Командование заявило, что американские власти рассмотрят «подходящий ответ в полной координации с международными союзниками».

На тревожные сигналы реагировал эсминец ВМС США USS Carney, который зафиксировал ракетную атаку с территории, контролируемой йеменскими хуситами. Она пролетела в непосредственной близости от грузового судна Unity Explorer. Затем эсминец сбил беспилотный летательный аппарат, запущенный из Йемена, который направлялся в сторону военного корабля. Минобороны США не утверждает, что Carney был его целью.

Еще один беспилотник эсминец сбил, реагируя на сигнал от того же грузового судна, сообщившего о поражении ракетой и незначительных повреждениях. Другое судно Number 9 также сообщило о поражении ракетой, выпущенной из Йемена, при этом обошлось без жертв и повреждений.