ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира батальона ХАМАС

Израильская армия заявила, что вместе с силами управления по безопасности ликвидировала командира батальона палестинского движения ХАМАС района Газы Шати, сообщает РИА Новости.

Он командовал рейдами движения на территории страны. Истребитель армии Израиля нанес удар и ликвидировал командира. Под его командованием террористы ХАМАС совершили рейды на территорию Израиля 7 октября во время вторжения на юг Израиля.

Кроме того, Хуваджари обеспечивал деятельность ХАМАС в больнице «Аш-Шифа» и командовал силами движения, сражавшимися с ЦАХАЛ в районе Газы Шати.