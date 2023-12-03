ВС США сбили направлявшийся к американскому эсминцу БПЛА хуситов

Американские войска сбили БПЛА сторонников йеменского шиитского движения «Ансар Алла», которых также называют хуситами, сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на заявление Пентагона. В ведомстве отметили, что аппарат двигался по направлению к эсминцу ВМС США USS Carney и судну Unity Explorer в Красном море.

Торговое судно, которое пытались атаковать хуситы, называется Unity Explorer. Мы сбили беспилотник хуситов, направлявшийся к эсминцу Carney и судну Unity Explorer, — заявил источник в Пентагоне.

Ранее американский эсминец USS Carney и судно Unity Explorer атаковали с помощью беспилотников и ракет, выпущенных из Йемена. Также незадолго до этого движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» захватило в акватории Красного моря грузовое судно Galaxy Leader, которое частично принадлежит израильской компании. Позднее выяснилось, что оператором захваченного судна является японская компания Nippon Yusen (NYK Line), а само транспортное средство принадлежит компании из Великобритании.