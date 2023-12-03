СМИ: Йеменские БПЛА атаковали американский эсминец

Американский эсминец USS Carney атаковали ударные беспилотники, предположительно, запущенные из Йемена. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Пентагон.

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В Пентагоне заявили, что американский военный корабль и несколько коммерческих судов подверглись атаке в Красном море. Предположительно, налёты совершили БПЛА армии хуситов.

«Поступили сообщения о нападениях на военный корабль США Carney и коммерческие суда в Красном море. Мы предоставим информацию по мере ее поступления», — говорится в заявлении Пентагона.

Атакам БПЛА также подверглись два торговых судна.

Источники в сфере морской безопасности рассказали, что несколько беспилотников атаковали сухогруз в Красном море. Британская компания Ambrey сообщила, что от нападения беспилотника возле северного йеменского порта Ходейда пострадал контейнеровоз.

В Пентагоне не уточнили, откуда вылетели ударные дроны.