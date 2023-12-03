В Германии указали на неспособность Запада победить Россию на Украине

«Коллективный Запад кажется невежественным. Если мы не победим Россию в военном отношении на Украине, через несколько лет нам придется сражаться с ней на земле НАТО. И мы не побеждаем Россию в военном отношении на Украине, но проигрываем эту войну», — написал он.