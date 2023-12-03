СМИ: Су-27 играет важную роль в наступлении ВС РФ на Украине

С усилением контрнаступления со стороны Киева и поставками американских истребителей F-16 Украине, Москва будет чаще привлекать свой воздушный флот для продолжения наступательных действий. В наступлении России поможет Су-27, который является одним из лучших истребителей в мире. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

«По мере того, как Киев продолжает контрнаступление и F-16 добираются до Украины, Москва, вероятно, будет больше использовать свой воздушный флот, в который входит Су-27, для продолжения своих наступательных усилий», — говорится в материале.

Там добавили, что Су-27 может действовать как самостоятельно, так и совместно с ударными самолетами.