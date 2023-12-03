В Белом доме поддержали планы Израиля ликвидировать руководство ХАМАС. США считают такой подход «полезной тактикой». Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби, передает ТАСС.

Кирби считает, что Израиль сейчас сфокусирован именно на этой цели. По его словам, Тель-Авив поступит правильно, прибегнув к физическому устранению лидеров ХАМАС. Это лишит движение возможности проводить операции, подобные 7 октября.

«Мы считаем, что это полезная тактика», — сказал Кирби.

При этом с позицией Белого дома не согласны даже ближайшие союзники по НАТО.

Накануне французский президент Эммануэль Макрон заявил, что цель Израиля по ликвидации ХАМАС «необходимо уточнить». Макрон считает, что «полное уничтожение Хамаса» повлечет за собой войну, которая «продлится 10 лет».