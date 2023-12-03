В ХАМАС утверждают, что убили восемь израильских военных в секторе Газа

Бойцы палестинской группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющейся боевым крылом радикального движения ХАМАС, утверждают, что их жертвами в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа стали восемь израильских военнослужащих.

Согласно версии, размещенной в Telegram-канале группировки, отряд, состоявший из восьми солдат, подорвался на минном поле, выжившие были убиты.