Соединенные Штаты на случай ядерной войны намереваются создать флот «самолетов судного дня» посредством модернизации Boeing E-4B Nightwatch. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что новый флот этих самолетов может стать одним из ключевых элементов стратегии обеспечения национальной безопасности США.

По данным агентства, выбор этих самолетов обусловлен тем, что они могут находиться в небе на протяжении недели с учетом дозаправки в воздухе, а также рядом других факторов.

Вместе с тем, отмечают журналисты, руководству компании-производителя Boeing пока не удалось договориться с ВВС США по вопросам, связанным с модернизацией.

Напомним, что Boeing E-4B Nightwatch — это воздушные командные пункты для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США, их разговорное название — «doomsday planes» (самолёты конца света).

На вооружении ВВС США состоят 4 самолета, они приписаны к 1-й эскадрилье 55-го авиакрыла. Один из них всегда находится в готовности к вылету.

Самолеты были построены на заводе Boeing в 1974-1979 годах. Воздушные командные пункты неоднократно модернизировались в 1980-2005 годах.