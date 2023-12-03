В Турции заявили о проигрыше Украины в конфликте с Россией

«С украинской стороны ситуация не патовая, а разочаровывающая. В конце военного конфликта, в который Украина вступила с надеждой взять Крым и Донбасс, она рискует потерять все. Поскольку главной определяющей стороной этого процесса является Запад, а не киевская администрация, то в конечном счете Украине могут достаться лишь большие разрушения», — заявил автор публикации.