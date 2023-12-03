СМИ: Израиль проведет в Газе операцию высокой интенсивности
Армия обороны Израиля может провести в секторе Газа «операцию высокой интенсивности», пишет The New York Times со ссылкой на источник.
Источник пояснил, что в дальнейшем действия ЦАХАЛ скорее всего перейдут «в режим низкой интенсивности».
Автор статьи напомнил, что после начала войны израильские подразделения зашли только в северную часть анклава.
Вместе с тем, заметил обозреватель, в начале декабря ЦАХАЛ рекомендовала жителям ряда южных районов эвакуироваться. По его мнению, это может означать, что израильтяне расширят зону военных действий.
Аналитики полагают, что действия Израиля (публикация карт с безопасными секторами, предупреждения), обусловлены тем, что Вашингтон требует от Тель-Авива уделять больше внимания проблеме гибели гражданских лиц.