Армия обороны Израиля может провести в секторе Газа «операцию высокой интенсивности», пишет The New York Times со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что в дальнейшем действия ЦАХАЛ скорее всего перейдут «в режим низкой интенсивности».

Автор статьи напомнил, что после начала войны израильские подразделения зашли только в северную часть анклава.

Вместе с тем, заметил обозреватель, в начале декабря ЦАХАЛ рекомендовала жителям ряда южных районов эвакуироваться. По его мнению, это может означать, что израильтяне расширят зону военных действий.