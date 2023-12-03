СМИ: Израиль проведет в Газе операцию высокой интенсивности

Армия обороны Израиля может провести в секторе Газа «операцию высокой интенсивности», пишет The New York Times со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что в дальнейшем действия ЦАХАЛ скорее всего перейдут «в режим низкой интенсивности».

Автор статьи напомнил, что после начала войны израильские подразделения зашли только в северную часть анклава.

Вместе с тем, заметил обозреватель, в начале декабря ЦАХАЛ рекомендовала жителям ряда южных районов эвакуироваться. По его мнению, это может означать, что израильтяне расширят зону военных действий.

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Аналитики полагают, что действия Израиля (публикация карт с безопасными секторами, предупреждения), обусловлены тем, что Вашингтон требует от Тель-Авива уделять больше внимания проблеме гибели гражданских лиц.

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