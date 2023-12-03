Сводка Минобороны 3 декабря: главное

Российские войска продолжают отражать атаки ВСУ и наносить ущерб противнику на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Главное из сводки Минобороны РФ на 3 декабря — в материале «Рамблера».

Купянское и Красно-Лиманское направление

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На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое (Харьковская область).

ВСУ, отметили в ведомстве, за сутки потеряли до 95 солдат и офицеров, боевую бронированную машину, гаубицу Д-30, два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении потери противника составили до 250-ти наемников, солдат и офицеров, два автомобиля.

Донецкое и Южно-Донецкое направления

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка.

В общей сложности, противник потерял порядка 300 военнослужащих, САУ «Гвоздика», орудие Д-20, гаубицу Д-30, БМП, два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар.

ВСУ потеряли до 85-ти военнослужащих убитыми и ранеными, боевую бронированную машину, два автомобиля, САУ «Акация» и САУ «Гвоздика».

Запорожское и Херсонское направление

На Запорожском направлении российские военные отразили атаку в районе населенного пункта Вербовое. Кроме того, было нанесено поражение живой силе противника в районе населенного пункта Работино. ВСУ потеряли порядка 20 военнослужащих, два автомобиля.

На Херсонском направлении подразделения ВС РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы противника в районах населенных пунктов Матиясово, Новоселовка (Николаевская область), Тягинка (Херсонская область).

Противник утратил 65 военнослужащих, два автомобиля, три САУ «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Удары в 107 районах

Оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 107 районах.

Итоги с начала СВО