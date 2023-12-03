Боевое крыло ХАМАС заявило об убийстве нескольких израильских солдат в секторе Газа

КАИР, 3 декабря. /ТАСС/. Палестинская группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом движения ХАМАС, сообщила, что вступила в перестрелку с израильскими силовиками в городе Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа, в результате чего были убиты несколько солдат.

"Бойцы "Аль-Кассама" обстреливают сионистский отряд специального назначения, укрывающийся в здании в Бейт-Хануне", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале радикалов. Они утверждают, что "несколько солдат из отряда были убиты".

Кроме того, боевое крыло ХАМАС проинформировало об обстреле израильской военной техники в городе Бейт-Лахия на севере палестинского анклава.