МО: ВС России отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки
Российская армия отразила на Краснолиманском направлении пять атак ВСУ за сутки.
Об этом сообщили в Минобороны.
«На Краснолиманском направлении... отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что противник потерял до 280 военных.
Ранее военкор RT Валентин Горшенин опубликовал видео уничтожения сил украинских войск на Южно-Донецком направлении спецоперации.