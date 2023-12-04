МО: ВС России отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки

Российская армия отразила на Краснолиманском направлении пять атак ВСУ за сутки.

ВС России отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки
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Об этом сообщили в Минобороны.

«На Краснолиманском направлении... отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что противник потерял до 280 военных.

Ранее военкор RT Валентин Горшенин опубликовал видео уничтожения сил украинских войск на Южно-Донецком направлении спецоперации.