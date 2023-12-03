Армия Израиля нашла в секторе Газа 800 шахт туннелей ХАМАС

"С начала наземной операции в секторе Газа солдаты ЦАХАЛ обнаружили более 800 шахт подземных туннелей ХАМАС. Около 500 шахт были разрушены с использованием различных оперативных методов, в том числе с помощью взрывчатки и блоков", - говорится в сообщении.