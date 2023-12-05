Армия обороны Израиля рассказала о боях в Джебалии

Армия обороны Израиля во вторник издала заявление, в котором описываются результаты боевых действий в районе лагеря беженцев Джебалия в секторе Газа.

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В заявлении сказано, что войска обнаружили оружие и пусковые установки, размещенные в гражданских зданиях, сообщает газета The Guardian.

Сообщается также, что силы ЦАХАЛ закончили окружение Джебалии и продвинулись внутрь кварталов, уничтожив несколько опорных пунктов ХАМАС и позиций, с которых наносились удары по войскам, участвующим в наземной операции.

В армейской пресс-службе утверждают, что израильские военные "провели целенаправленный рейд на командный пункт сил внутренней безопасности ХАМАС в Джабалии, где они были найдены средства наблюдения, оружие и карты".