Blitz обвинил Зеленского в отравлении жены Буданова
Отравление жены начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова было попыткой президента Украины Владимира Зеленского усилить свою власть. Об этом написало издание Blitz.
«Череда отравлений является частью попытки Зеленского консолидировать свою власть, особенно после принятия столь раскритикованного решения об отмене президентских выборов в стране», — говорится в материале издания.
Отмечается, что такие факторы как покушения, отмена выборов и призывы к отставке указывают на борьбу за власть в Киеве.
Ранее стало известно, что жена Буданова попала в больницу с отравлением тяжелыми металлами. Предполагалось, что отрава попала в ее организм вместе с едой. По словам источников из силовых структур, симптомы отравления у нее проявились быстро из-за маленького веса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки Украины найти российский след в истории с этим отравлением являются стандартными для киевских властей.