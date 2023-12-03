«Череда отравлений является частью попытки Зеленского консолидировать свою власть, особенно после принятия столь раскритикованного решения об отмене президентских выборов в стране», — говорится в материале издания.

Отмечается, что такие факторы как покушения, отмена выборов и призывы к отставке указывают на борьбу за власть в Киеве.

Ранее стало известно, что жена Буданова попала в больницу с отравлением тяжелыми металлами. Предполагалось, что отрава попала в ее организм вместе с едой. По словам источников из силовых структур, симптомы отравления у нее проявились быстро из-за маленького веса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки Украины найти российский след в истории с этим отравлением являются стандартными для киевских властей.