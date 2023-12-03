Власти Украины рассмотрят требование о мобилизации чиновников и депутатов

Депутатов и чиновников Украины необходимо мобилизовать на фронт. Петиция с таким требованием набрала 25 тысяч голосов, и теперь должна быть рассмотрена украинскими властями. Об этом сообщает РИА Новости.

Петиция была зарегистрирована 5 сентября на сайте Зеленского. В ней говорится, что необходимо рассмотреть «неотложные проекты законов, которые способствуют справедливой мобилизации граждан..., в частности депутатов и государственных служащих Украины».

Инициатором петиции выступил депутат рады Александр Дубинский. Сейчас он обвинен в государственной измене и сотрудничестве с ГРУ. Дубинский отправлен в СИЗО на 2 месяца.

В воскресенье, 3 декабря петиция набрала 25 312 голосов. Это произошло за три дня до окончания сбора подписей. Согласно украинским законам, если петиция набирает 25 тысяч голосов, власти должны рассмотреть её и принять решение.