В ВСУ сообщили о тяжелой обстановке для украинской армии

Под Авдеевкой сложилась сложная для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация. Об этом в интервью немецкой телерадиокомпании ZDF заявил украинский военный с позывным Никола и военный врач Алена.

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Военный отметил, что их "постоянно атакуют".

"Мы потеряли очень много ребят, сражаться уже нет сил. Нас обстреливает артиллерия и закидывают дронами", — сказал он.

Врач добавила, что ей тяжело видеть военных, потерявших в боях конечности.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что ситуация в конфликте для Украины может ухудшиться из-за недостаточной помощи со стороны Запада. Он призвал поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена. Генсек альянса признал, что члены блока не смогли удовлетворить возросший спрос на снаряды.