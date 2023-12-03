Ракета «Железного купола» ударила по территории Израиля

Военные Израиля начала расследование после появившегося в интернете видео неудачного пуска ракеты-перехватчика системы ПВО «Железный купол». Об этом сообщает газета The Times of Israel.

На кадрах видно, как ракета-перехватчик «Железный купол» вышла из строя и взорвалась на израильской территории.

Инцидент произошел накануне вечером в центральном Израиле. Ракета была выпущена в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива и прилегающих районов из сектора Газа около 22:00.

Данных о пострадавших в результате происшествия нет. Военные начали расследование.

«Изучается возможность того, что перехватчик [ракета] упала на местности из-за технической неисправности» — заявили в ЦАХАЛ.