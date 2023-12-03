Ракета «Железного купола» ударила по территории Израиля
Военные Израиля начала расследование после появившегося в интернете видео неудачного пуска ракеты-перехватчика системы ПВО «Железный купол». Об этом сообщает газета The Times of Israel.
На кадрах видно, как ракета-перехватчик «Железный купол» вышла из строя и взорвалась на израильской территории.
Инцидент произошел накануне вечером в центральном Израиле. Ракета была выпущена в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива и прилегающих районов из сектора Газа около 22:00.
Данных о пострадавших в результате происшествия нет. Военные начали расследование.
«Изучается возможность того, что перехватчик [ракета] упала на местности из-за технической неисправности» — заявили в ЦАХАЛ.
Израильская пресса отмечает, что ракеты «Железного купола» периодически «выходят из строя», но «в большинстве случаев не наносят существенного ущерба».