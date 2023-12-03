Израиль использовал «Евангелие» для ударов по ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использует искусственный интеллект (ИИ) «Евангелие» для выбора целей для ударов по объектам палестинского движения ХАМАС. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Guardian.

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Издание пишет, что «благодаря быстрому и автоматическому извлечению разведывательных данных» ИИ предоставляет рекомендации по нацеливанию, в частности, на дома людей, связанных с движением ХАМАС. Источники издания в ЦАХАЛ уверяют, что это позволяет израильской стороне оперативно получать большой объем достаточно точных данных.

Опрошенные The Guardian эксперты скептически отнеслись к использованию ИИ для ударов по объектам ХАМАС.