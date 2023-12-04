Армия обороны Израиля сообщила о новом ударе по территории Сирии
В ответ на снаряд, запущенный с территории Сирии, Армия обороны Израиля нанесла ответный удар.
Израильские военные сообщили, что воздушная тревога сработала в мошаве (поселении) Кешет на севере страны. По данным Армии обороны Израиля, снаряд, который выпустили с территории Сирии, «упал в открытой местности». Израильские войска открыли ответный огонь по источнику, выпустившему снаряд, передает РИА «Новости».
Напомним, в воскресенье Армия обороны Израиля уже наносила артиллерийский удар по сирийской территории в ответ на запуск снаряда в сторону еврейского государства.
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