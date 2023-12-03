Стали известны планы Израиля после завершения наземной операции в Газе

"Военное руководство обсуждает создание определенной буферной зоны безопасности на границе со стороны сектора Газа, чтобы ХАМАС не смогло сосредоточить возле нее военные силы и вновь застать Израиль врасплох", - приводите его слова издание.

"Это мера безопасности, а не политический шаг. Мы не планируем оставаться на территории, прилегающей к границе со стороны сектора Газа", - указал он.