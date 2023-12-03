МО РФ заявило об уничтожении артиллерией десантников отделения ВСУ у Артемовска

Опорные пункты войск Украины оказались поражены расчетами гаубицы Д-30 российских десантников, было уничтожено целое отделение украинских солдат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ .

Как пишет военное ведомство, отделения пехоты противника в укрытии обнаружили расчеты беспилотной авиации в районе Андреевки. Для уничтожения сил противника была применена артиллерия. Максимальный урон личному составу армии Украины удалось нанести с помощью осколочно-фугасных снарядов. Скопление личного состава в укрытиях опорных пунктов уничтожила 122-мм гаубица Д-30, указано в публикации.