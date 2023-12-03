ЦАХАЛ уничтожила два подземных тоннеля ХАМАС в секторе Газа

Военнослужащие 551-й бригады Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили и уничтожили подземные тоннели палестинского движения ХАМАС в городе Джебалия в секторе Газа, сообщила Jerusalem Post. Там отметили, что инфраструктура была обнаружена в городе еще до перемирия.

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Один тоннель находился на глубине нескольких десятков метров во дворе местной школы. Другой — под домом одного из местных руководителей палестинского движения. В ходе операции израильские ВВС и артиллерия также уничтожили снаряжение, оружие, взрывчатку, боеприпасы, установки для запуска ракет и неназванное число палестинских боевиков.

Незадолго до этого военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили подземные сооружения ХАМАС под детской больницей «Рантиси» в секторе Газа. Вход в тоннели располагался рядом с домом высокопоставленного члена группировки. В подвалах была также найдена комната. По данным представителей ВС, там группировка держала похищенных израильтян. Кроме того, в глубине лаза были найдены запасы взрывчатки, «пояса смертников», РПГ и другое вооружение, «предназначенное для серьезного боя».