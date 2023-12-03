Военное крыло ХАМАС выпустило ракеты по Тель-Авиву

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили о пуске ракет по Тель-Авиву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальное заявление движения.

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Как уточнили в военном крыле, по Израилю были выпущены ракеты. «Бригады "Аль-Кассам" обстреляли Тель-Авив ракетным залпом в ответ на сионистскую резню мирных жителей», — говорится в сообщении.

В субботу, 2 декабря, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила активные боевые действия в секторе Газа. В Израиле отметили, что ХАМАС нарушило условия гуманитарной паузы, не отпустив заложников — 17 женщин и детей.