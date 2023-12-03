США начали в полтора раза больше тратить на производство оружия из-за Украины

США нарастили финансирование производства боеприпасов в полтора раза из-за быстрого темпа расходования снарядов в связи с предоставлением военной помощи Украине. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин, передает МК со ссылкой на официальный сайт Пентагона.

«В сравнении с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы инвестируем почти на 50% больше средств в производство боеприпасов», — указал он.

ЛЛойд отметил, что украинские военные очень быстро тратят оружейные снаряды. Их высокий темп расходования боеприпасов продемонстрировал США необходимость еще больше инвестировать в производство.

При этом глава Пентагона указал, что за время президентства Джо Байдена Вашингтон нарастил производство артиллерийских снарядов в четыре раза.

Кроме того, Остин пообещал, что США сделают все, чтобы не позволить РФ одержать победу на Украине. Вашингтон намерен продолжать поддерживать Киев и снабжать его оружием и боеприпасами. Глава Пентагона заверил, что Вашингтон может помогать одновременно своим партнерам сразу на нескольких направлениях. Он также назвал США «самой могущественной страной в мире».