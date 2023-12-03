В США заявили о риске стратегического поражения Израиля

Израиль может понести стратегическое поражение, если не будет предпринимать усилия по защите мирных граждан во время проведения наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, передает сайт Минобороны США.

"Центром тяжести является гражданское население, и, если вы толкаете его в объятия врага, вы заменяете тактическую победу стратегическим поражением", – отметил он на форуме по нацбезопасности в Калифорнии.

Также, по словам Остина, США считает, что урегулировать конфликт на Ближнем Востоке можно только через создание двух государств, обозначив данный путь "единственно жизнеспособным".