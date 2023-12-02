В МО РФ сообщили об уничтожении украинских ракет над Азовским морем

"2 декабря около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинские ракеты были уничтожены над акваторией Азовского моря", - сообщили там.