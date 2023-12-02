Стало известно о больших потерях ВСУ из-за необычной тактики российских войск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери из-за необычной тактики российских войск, которая заключается в нанесении двойных ударов по военным целям. Об этом сообщает портал Military watch magazine (MWM).

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Как отмечает издание, после первого запуска российские войска делают второй залп. MWM добавляет, что удары по позициям ВСУ и иным целям наносятся в том числе и ракетами комплекса типа «Искандер-М», производство снарядов для которого увеличилось в несколько раз.

«Результаты такого увеличения производства стали очевидны на передовой в Украине. Ярким примером является нанесение "двойных ударов" с использованием систем "Искандер-М", которые, хотя и потребовали затрат большего количества ракет, позволили значительно увеличить потери среди военных фронтовых частей», — сообщили журналисты военного издания.

Одновременно с этим портал подчеркнул, что противовоздушная обороны Украины становится все более истощенной.