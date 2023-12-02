В Газе погиб врач с гражданством России

Палестинский врач Маджед Хассуна, обладающий российским гражданством, погиб в пятницу от израильской ракеты в городе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственника погибшего.

Погибший — Маджед Хассуна, гражданин России. Он работал в больнице «Камал Адван» в городе Бейт Лахия на севере Газы.

Двоюродный брат Маджеда, Мохаммед Хассуна, рассказал, что врач попал под обстрел вчера. Израиль обстрелял ракетами дом его отца в районе Шеджаия в городе Газа. В итоге погибли глава семейства, его сын и двое внуков.