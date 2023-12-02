ХАМАС и «Исламский джихад» обстреляли израильские позиции

По ряду израильских позиций и приграничных населенных пунктов были нанесены ракетные удары, сообщили правящее в секторе Газа движение ХАМАС и группировка «Исламский джихад».

Как указали бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС), обстреляли ракетами позиции израильских военных и кибуцы Маген, Кисуфим и Нирим, расположенные около границы с Газой, передает РИА «Новости».

Между тем бригады «Аль-Кудс» – военное крыло «Исламского джихада» – сообщили о ракетном и минометном обстреле Кисуфима.

Ранее министерство здравоохранения Палестины сообщило, что при ударах Израиля по территории сектора Газа после прекращения перемирия погибли более 178 человек.