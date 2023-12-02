ВС РФ улучшили положение в Харьковской области: главное из брифинга Минобороны

Российские войска продолжают отражать атаки ВСУ и наносить ущерб противнику на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Главное из сводки Минобороны РФ на 2 декабря — в материале «Рамблера».

В Минобороны подчеркнули, что в период с 25-го ноября по 2-е декабря 2023 года ВС РФ нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего.

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Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.

Купянское и Краснолиманское направление

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск за неделю отразили 18 атак противника в районе населенного пункта Синьковка (Харьковская область).

ВСУ потеряли в период с 25-го ноября по 2-е декабря свыше 315-ти военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» за неделю отбили тринадцать атак штурмовых групп противника.

ВСУ утратили в общей сложности за этот период свыше 950 наемников, солдат и офицеров убитыми и ранеными, потеряли семь боевых бронированных машин и 21 автомобиль.

Донецкое и Южно-Донецкое направление

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили 17 атак противника, освободили населенный пункт Артемовское (ДНР), нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка и Клещеевка.

Противник потерял за неделю свыше 1600 военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении ВСУ утратили в общей сложности свыше 880-ти военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Запорожское и Херсонское направление

На Запорожском направлении подразделения российских войск отразили 14 атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое.

Потери ВСУ в период с 25-го ноября по 2-е декабря составили до 315 солдат и офицеров, пять танков, семь боевых бронированных машин, 21 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении украинские военные предпринимали неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра, отметили в ведомстве.

Противник потерял за неделю до 450-ти военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 23 лодки и 26 автомобилей. Кроме того,

Потери ВВС ВСУ

Расчеты ПВО за неделю сбили восемь самолетов воздушных сил Украины и один вертолет, в том числе: пять Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолет Ми-8, пояснили в Минобороны.

Российская авиация и ракетные войска поразили топливное хранилище и стоянку авиационной техники на аэродоме Миргород Полтавской области, а также шесть радиолокационных станций П-18.

Итоги с начала СВО