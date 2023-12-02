США поставят в Литву боевые беспилотники

Литва получит от США новую партию боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Switchblade 600 уже в 2024 году. Об этом сообщил министр обороны республики Арвидас Анушаускас, его цитирует ТАСС.

© Lenta.ru

Вместе с дронами Вашингтон поставит союзнику комплекты запуска и управления к ним, а также поддерживающие технические пакеты и симуляторы для обучения военнослужащих. Стоимость контракта оценивается как минимум в 45 миллионов евро.

«Мы станем первой после самих США страной, на вооружение армии которой будут поставлены новые беспилотники, которые значительно укрепят наши возможности по защите передислокации подразделений», — сказал Анушаускас.

Switchblade 600 — тактический барражирующий боеприпас, разработанный американской компанией AeroVironment. Его общая дальность полета достигает 80 километров. БПЛА способен нести на себе боевую часть ПТРК Javelin, предназначенную для уничтожения бронетехники.