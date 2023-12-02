«Врачи без границ» обвинили Израиль в стрельбе по колонне своих автомобилей

Организация «Врачи без границ» (MSF) считает армию Израиля (ЦАХАЛ) ответственной за стрельбу по колонне автомобилей организации 18 ноября. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на документ MSF.

По словам одного из членов MSF, незадолго до стрельбы он видел снайперов на крыше здания и танки. Организация потребовала от властей Израиля объяснений, а также независимого расследования.

Как отмечает Franceinfo, MSF обвиняет ЦАХАЛ в умышленном уничтожении транспортных средств организации в секторе Газа 20 ноября.

В начале ноября Палестинский Красный полумесяц сообщал, что армия Израиля открыла огонь по машине скорой помощи в секторе Газа.