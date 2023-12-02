Столтенберг осудил членов НАТО за нежелание расширять военное производство

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил европейских членов Североатлантического альянса за нежелание развивать военное производство, передает немецкий телеканал N-tv. По его словам, следование узким национальным интересам не дает этого сделать. Столтенберг подчеркнул, что проблему надо срочно решить для слаженной работы европейской оборонной промышленности.

Столтенберг осудил членов НАТО за нежелание расширять военное производство
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Мы не в состоянии работать вместе так тесно, как следовало бы. Это приводит к более высоким затратам и затрудняет расширение производства, — сказал он.

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Ранее генсек НАТО сообщил, что Альянс и власти Украины утвердили программу сотрудничества на 2024 год. По его словам, одним из положений программы является совместимость сил Украины и Блока.

Он добавил, что на заседании Совета Украина — НАТО обсуждались реформы, которые необходимо провести украинским властям для сближения с Альянсом. В числе прочего речь шла о реформировании системы военных закупок и разведслужб. Столтенберг также рассказал, что рекомендации для Украины на пути в члены НАТО включают в себя борьбу с коррупцией, укрепление принципов правового государства, поддержку прав человека и прав меньшинств.

При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Украина сейчас не может стать членом НАТО, потому что это привело бы к третьей мировой войне. По его словам, Киев нарушает права нацменьшинств. Кроме того, он подчеркнул, что Киев не получит приглашения в военный блок на следующем саммите. Сийярто напомнил позицию Венгрии о необходимости избегать прямого участия НАТО в конфликте на Украине.