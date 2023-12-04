FT: Киев может не получить €50 млрд от ЕС из-за кризиса в ФРГ

Украина может не получить обещанных ЕС €50 млрд из-за бюджетного кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий в Европе.

Об этом пишет газета Financial Times.

«Страны-члены ЕС далеки от достижения соглашения по пополнению совместного бюджета блока, включая €50 млрд для Украины», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что окончательное решение по помощи будет принято до саммита в Брюсселе 14-15 декабря.

Ранее в Telegraph заявили, что ФРГ стремится сократить вклад в фонд для военной помощи ЕС Украине.