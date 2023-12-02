Немецкий депутат Вагенкнехт назвала Украину бездонной бочкой

«Как раз Украина всё больше походит на бездонную бочку», — сказала Вагенкнехт.

Как рассказала политик, Германия стала вторым по величине поставщиком вооружения украинской армии. Она добавила, что Германия с начала конфликта напрямую передала Киеву налоговые средства в размере €24 млрд, которые пошли на вооружение и в бюджет Украины.