На Западе объяснили превосходство российского истребителя

«Су-30 не только летает гораздо дальше и с более мощным вооружением, но и обладает значительно большей осведомленностью о своем окружении за счет в два раза более крупного радара, нежели у Rafale», — объяснили в материале превосходство российского истребителя.

В MWM напомнили о решении Алжира в 2006 году, когда французы так же пытались продать африканской стране свои истребители, но та в итоге выбрала российский Су-30 МКА. Еще одним недостатком Rafale журналисты назвали запреты западных производителей на поставку запчастей. Также США и их союзники нередко требуют ограничить использование своих вооружений в операциях за пределами страны-покупателя.