В КНДР назвали условие для объявления войны США

Северокорейские власти заявили, что вмешательство в работу спутников страны будет расценено как объявление войны, сообщает Reuters.

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По данным агентства, КНДР также заявила, что «в ответ на любое вмешательство США в космическую деятельность она ликвидирует жизнеспособность американских разведывательных спутников». Законы Северной Кореи предусматривают, что она мобилизует свои средства военного сдерживания, если какое-либо нападение на ее стратегические объекты станет неизбежным.