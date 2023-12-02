В КНДР назвали условие для объявления войны США
Северокорейские власти заявили, что вмешательство в работу спутников страны будет расценено как объявление войны, сообщает Reuters.
По данным агентства, КНДР также заявила, что «в ответ на любое вмешательство США в космическую деятельность она ликвидирует жизнеспособность американских разведывательных спутников». Законы Северной Кореи предусматривают, что она мобилизует свои средства военного сдерживания, если какое-либо нападение на ее стратегические объекты станет неизбежным.
На прошлой неделе Северная Корея успешно запустила свой первый разведывательный спутник, который, по ее словам, был разработан для наблюдения за военными перемещениями США и Южной Кореи.
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