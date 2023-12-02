Российские десантники разбили ВСУ «Ланцетами» на берегу Днепра

Десант ВС РФ совершил успешную атаку на Вооруженные силы Украины (ВСУ) на берегу Днепра в Херсонской области, разбив противника при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет». Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Российские десантники разбили ВСУ «Ланцетами» на берегу Днепра
© ТАСС

«Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка личного состава для переброски на левый берег для высадки», — добавили в оборонном ведомстве.

Операторам удалось ликвидировать все цели, включая живую силу, несколько моторных лодок, грузовую машину и прочие материальные средства ВСУ.

В МО РФ уточнили, что операторы ударных беспилотников занимались наведением и сопровождением вручную, чтобы исключить даже малейшее отклонение от цели.

Ранее в Германии заявили, что новое поколение российских беспилотников «Ланцет» представляет серьезную угрозу для ВСУ.

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