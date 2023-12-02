Полковник СБУ в отставке предупредил о последствиях "захвата" Крыма
Если гипотетически случится захват Крыма со стороны Киева, украинская армия встретила бы сопротивление в виде миллиона партизан, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полковника СБУ в отставке Олега Старикова.
По его словам, если произойдет деоккупация, то Украина «получит миллион враждебно настроенных, сразу говорю — враждебно настроенных», что, по мнению эксперта, приведет к партизанской войне.
Так Стариков прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что захват Крыма якобы мог оказаться проще, чем Донбасса. Он отметил, что это очень сложная задача, если население не захочет установления украинской власти.
Рамблер: главные новости