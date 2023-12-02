США заявили, что у них нет технической необходимости возобновлять ядерные испытания

У Соединенных Штатов нет технической необходимости возобновлять ядерные испытания. Это признала глава Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Джилл Хруби.

США модернизируют свой ядерный полигон
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Она напомнила, что руководители трех американских национальных лабораторий ежегодно выносят свое заключение о том, требуется ли возобновление подземных взрывов для проверки надежности ядерного оружия США.

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"Эта оценка производится на протяжении примерно 27 лет. И каждый год делается вывод о том, что нет технической необходимости производить ядерное взрывное испытание", - заявила Хруби.

Кроме того, руководитель НУЯБ отметила, что собственное мнение относительно эффективности американского ядерного арсенала высказывает глава Стратегического командования Вооруженных сил США.

"Об этом я много сказать не могу, поскольку это не процесс в НУЯБ. Однако с технической точки зрения не было причины возобновлять проведение испытаний. <...> Мы уверены в том, что арсенал обладает <...> надежностью, безопасностью <...>, которые у него должны быть", - сказала глава управления в интервью журналу американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today, опубликованном в его декабрьском номере.

Кроме того, Хруби, занимающая одновременно пост заместителя министра энергетики США по ядерной безопасности, утверждала, что Вашингтон не готовит подземное атомное испытание.

Между тем, как сообщил в октябре директор департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, Москва не исключает, что США не отказываются от идеи провести ядерное испытание.

Вашингтонская администрация намерена провести на полигоне в штате Невада в 2024 финансовом году, который наступил в США 1 октября, 2 субкритических (без возникновения цепной ядерной реакции), по ее заверению, ядерных испытания. Кроме того, США планируют проводить приблизительно по три субкритических ядерных эксперимента в год в период до конца нынешнего десятилетия. В НУЯБ оставили в октябре без ответа неоднократные просьбы ТАСС уточнить, когда именно Вашингтон собирается проводить упомянутые испытания в текущем финансовом году, будут ли приглашаться в связи с этим международные наблюдатели на полигон в Неваде. Всего же на этом объекте с 1992 года, согласно официальным данным США, было проведено 33 субкритических эксперимента.

Американское правительство признает, что в Соединенных Штатах остается действующей президентская директива по сохранению технической готовности к проведению полноценного ядерного испытания.