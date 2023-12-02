США модернизируют свой ядерный полигон

"Об этом я много сказать не могу, поскольку это не процесс в НУЯБ. Однако с технической точки зрения не было причины возобновлять проведение испытаний. <...> Мы уверены в том, что арсенал обладает <...> надежностью, безопасностью <...>, которые у него должны быть", - сказала глава управления в интервью журналу американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today, опубликованном в его декабрьском номере.

Вашингтонская администрация намерена провести на полигоне в штате Невада в 2024 финансовом году, который наступил в США 1 октября, 2 субкритических (без возникновения цепной ядерной реакции), по ее заверению, ядерных испытания. Кроме того, США планируют проводить приблизительно по три субкритических ядерных эксперимента в год в период до конца нынешнего десятилетия. В НУЯБ оставили в октябре без ответа неоднократные просьбы ТАСС уточнить, когда именно Вашингтон собирается проводить упомянутые испытания в текущем финансовом году, будут ли приглашаться в связи с этим международные наблюдатели на полигон в Неваде. Всего же на этом объекте с 1992 года, согласно официальным данным США, было проведено 33 субкритических эксперимента.