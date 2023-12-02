Египет отреагировал на прекращение перемирия в секторе Газа

Власти Египта осуждают прекращение перемирия в секторе Газа, а также обстрелы со стороны Израиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление египетского министерства иностранных дел.

Египет отреагировал на прекращение перемирия в секторе Газа
© РИА Новости

Также Каир отмечает возобновление военных операций против сектора Газа. Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что Израиль своими действиями пренебрег усилиями, которые прикладывались для продления перемирия.

Утром 1 декабря истек срок перемирия между Израилем и ХАМАС. Израильская армия заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории. Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа. По данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших при ударах по анклаву превысило 178 человек.

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