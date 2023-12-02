Египет отреагировал на прекращение перемирия в секторе Газа

Власти Египта осуждают прекращение перемирия в секторе Газа, а также обстрелы со стороны Израиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление египетского министерства иностранных дел.

Также Каир отмечает возобновление военных операций против сектора Газа. Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что Израиль своими действиями пренебрег усилиями, которые прикладывались для продления перемирия.