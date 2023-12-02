Египет отреагировал на прекращение перемирия в секторе Газа
Власти Египта осуждают прекращение перемирия в секторе Газа, а также обстрелы со стороны Израиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление египетского министерства иностранных дел.
Также Каир отмечает возобновление военных операций против сектора Газа. Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что Израиль своими действиями пренебрег усилиями, которые прикладывались для продления перемирия.
Утром 1 декабря истек срок перемирия между Израилем и ХАМАС. Израильская армия заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории. Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа. По данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших при ударах по анклаву превысило 178 человек.
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