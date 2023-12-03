Израиль начал наступление на южную часть сектора Газа

Вчера и сегодня мы уничтожили бригадных командиров, ротных командиров, многих боевиков, и вчера утром мы начали тот же процесс в южной части сектора Газа, он будет вестись с не меньшей мощью, с не меньшими результатами. Командиры ХАМАС будут встречать Армию обороны Израиля везде, и им будет дан самый мощный отпор, — отметил представитель вооруженных сил.