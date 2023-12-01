В Израиле подтвердили гибель пяти заложников в секторе Газа
Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подтвердил гибель пяти израильских заложников в секторе Газа. Его слова приводит «Коммерсантъ».
Хагари уточнил, что речь идет о Элияху Маргалита, Мии Горен, Ронена Энгеля и Арье Залмановича.
«В последние дни ЦАХАЛ и полиция Израиля уведомили их семьи об их кончине», — добавил он.
По словам Хагари, смерть израильских заложников была установлена на основе собранных разведывательных данных. Их обработкой занимались комиссия экспертов министерства здравоохранения вместе с институтом судебно-медицинской экспертизы, главным раввином страны и министерством по делам религии.
Также Хагари отметил, что эти пять заложников были похищены бойцами ХАМАС из кибуца Нир Оз 7 октября.
На данный момент, по информации ЦАХАЛ, в плену у палестинского движения продолжают оставаться 137 заложников.