В Израиле подтвердили гибель пяти заложников в секторе Газа

Хагари уточнил, что речь идет о Элияху Маргалита, Мии Горен, Ронена Энгеля и Арье Залмановича.

«В последние дни ЦАХАЛ и полиция Израиля уведомили их семьи об их кончине», — добавил он.

По словам Хагари, смерть израильских заложников была установлена на основе собранных разведывательных данных. Их обработкой занимались комиссия экспертов министерства здравоохранения вместе с институтом судебно-медицинской экспертизы, главным раввином страны и министерством по делам религии.

Также Хагари отметил, что эти пять заложников были похищены бойцами ХАМАС из кибуца Нир Оз 7 октября.