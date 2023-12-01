США поставили Израилю бомбы для подрыва бункеров ХАМАС

Власти США отправили Израилю 100 противобункерных бомб большой мощности BLU-109, а также десятки тысяч артиллерийских снарядов и другого оружия. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что поставки начались сразу после атаки палестинского движения ХАМАС на приграничные районы Израиля от 7 октября. Источник утверждает, что как минимум одна BLU-109 была использована во время атаки по лагерю беженцев в секторе Газа Джебалия.

Помимо BLU-109, Израиль также получил 57 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм калибра, более 5 тысяч неуправляемых бомб Mk82, более 5,4 тысяч бомб Mk84, около 1 тысячи управляемых бомб малого диаметра GBU-39, а также около 3 тысяч авиабомб с комплектом высокоточного наведения JDAM.